Ravvedimento speciale senza paracadute con lo scarto dell’F24

Ravvedimento speciale valido ma solo se i pagamenti sono stati effettuati entro la scadenza perentoria dello scorso 31 marzo. L’impianto normativo così come formulato non lascia infatti spazio ad alcuna ipotesi di correzione postuma nel caso di mancato versamento nei termini anche se per effetto di problematiche legate al mancato riscontro del modello F24.

Il ravvedimento speciale (sanatoria) 2018-2022 si comunica e si perfeziona con il pagamento (anche mediante compensazione di altri tributi a credito...