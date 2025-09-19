Ravvedimento speciale al via, ecco le istruzioni delle Entrate
Pubblicato il provvedimento che fissa tempi e regole per l’opzione dei contribuenti che hanno aderito al concordato
È stato pubblicato il 19 settembre sul sito dell’agenzia delle Entrate, il provvedimento n. 350617/2025, riguardante le istruzioni per l’applicazione del ravvedimento speciale di cui all’articolo 12 ter del Dl 84/2025.
E’ inoltre presente nel cassetto fiscale dei singoli contribuenti potenzialmente interessati alla sanatoria anche la «Scheda di sintesi» aggiornata per il Cpb 2025/2026, che prevede una sezione specifica riservata all’istituto del ravvedimento speciale. Il prospetto di ogni singolo ...