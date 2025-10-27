Realizzo controllato fuori orbita con l’imponibilità della cessione di azioni proprie
L’articolo 177 del Tuir punta a favorire le riorganizzazioni societarie. Il regime si pone su un piano di specialità rispetto alla norma della manovra
La modifica al trattamento fiscale della cessione di azioni proprie incluse nel disegno di legge di Bilancio 2026 rischia di creare forti discrasie con il regime del realizzo controllato su permute di partecipazioni di controllo disciplinato dall’articolo 177, comma 1 del Tuir.
Il disegno di legge di Bilancio 2026 introduce una rilevante novità sul ...