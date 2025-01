Reati tributari non punibili con l’estinzione del debito

Il giudice non può negare la non punibilità di un reato tributario, per la particolare tenuità del fatto basandosi soltanto sull’importo non irrisorio della somma evasa. Occorre valutare, infatti, anche il pagamento effettuato dall’interessato così come previsto dalla nuova norma introdotta dalla riforma delle sanzioni che conferisce specifica rilevanza all’integrale adempimento. A fornire queste indicazioni è la Cassazione, sezione 3 penale, con la sentenza 4145/2025.

Un imprenditore veniva condannato...