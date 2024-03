Recupero crediti indebitamente fruiti tra evoluzione normativa e giurisprudenza

Il decreto Accertamento (Dlgs 13/2024), influenzato dagli interventi di fine 2023 della Cassazione a Sezioni Unite, ha inserito l’articolo 38-bis nel Dpr 600/1973, avente ad oggetto una specifica disciplina degli atti di recupero dei crediti indebitamente utilizzati. Al contempo, le modifiche normative in tema di contraddittorio e accertamento con adesione troveranno applicazione, ove non limitate o escluse in sede attuativa, anche agli atti in parola, complessivamente ridisegnando (forse) un perimetro che è risultato per molto tempo inspiegabilmente indefinito.