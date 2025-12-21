Adempimenti

Redditi 2025: ritardi, errori e controlli guidano le sanzioni post integrativa

Penalità differenziate <span style="font-family: inherit; font-size: 1.25rem;">per correzioni entro </span><span style="font-family: inherit; font-size: 1.25rem;">o dopo il 29 gennaio 2026. </span>Pesa il tipo di violazione. Ravvedimento più salato <span style="font-family: inherit; font-size: 1.25rem;">se ci sono accertamenti</span>

di Mario Cerofolini, Lorenzo Pegorin e Gian Paolo Ranocchi

Coloro che non hanno ancora inviato il modello Redditi 2025 possono presentare una dichiarazione “tardiva” entro il prossimo 29 gennaio. L’articolo 13, comma 1, lettera c) del Dlgs 472/97 ammette infatti il ravvedimento operoso solo entro 90 giorni dal termine ultimo per l’invio della dichiarazione (il 31 ottobre scorso), con sanzione di 250 euro ridotta a 1/10, quindi a 25 euro.

In caso di presentazione di una dichiarazione tardiva, le sanzioni rimangono invariate anche post riforma fiscale (Dlgs...

