Redditi 2025: ritardi, errori e controlli guidano le sanzioni post integrativa
Penalità differenziate <span style="font-family: inherit; font-size: 1.25rem;">per correzioni entro </span><span style="font-family: inherit; font-size: 1.25rem;">o dopo il 29 gennaio 2026. </span>Pesa il tipo di violazione. Ravvedimento più salato <span style="font-family: inherit; font-size: 1.25rem;">se ci sono accertamenti</span>
Coloro che non hanno ancora inviato il modello Redditi 2025 possono presentare una dichiarazione “tardiva” entro il prossimo 29 gennaio. L’articolo 13, comma 1, lettera c) del Dlgs 472/97 ammette infatti il ravvedimento operoso solo entro 90 giorni dal termine ultimo per l’invio della dichiarazione (il 31 ottobre scorso), con sanzione di 250 euro ridotta a 1/10, quindi a 25 euro.
In caso di presentazione di una dichiarazione tardiva, le sanzioni rimangono invariate anche post riforma fiscale (Dlgs...