Redditi da lavoro autonomo sui diritti d’autore percepiti da una società con semplice mandato all’incasso
Non muta la classificazione del reddito, se manca la cessione della titolarità alla società
L’artista che fa incassare i proventi dei propri diritti d’autore a una società, tramite un «mandato all’incasso», senza prevedere la cessione alla stessa della «titolarità» sui diritti (neanche parziale), non muta la natura fiscale dei proventi percepiti, che rimangono redditi assimilati a quelli di lavoro autonomo. È questo il chiarimento della risposta all’interpello n. 13/2026 dell’agenzia delle Entrate.
Il caso trattato riguarda un artista musicale che intende conferire ad una società l’incarico...