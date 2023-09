Redditi da locazioni, canone imputabile in proporzione alle quote di proprietà di Marcello Tarabusi

Il comproprietario di un immobile, che risulta unico intestatario del canone di locazione, non è tenuto a pagare l’Irpef sull’intero canone, se dimostra che i comproprietari hanno già dichiarato la rispettiva quota di reddito proporzionale alla porzione di comproprietà sul bene. È tuttavia controverso in giurisprudenza se questa sia l’unica soluzione possibile, o se invece chi risulta titolare esclusivo del contratto di locazione di un bene, che però è in comunione con altri, possa anche dichiarare...