Redditi persone fisiche 2026 spalanca le porte alla rimodulazione di aliquote e detrazioni
La bozza del modello per le dichiarazioni del prossimo anno recepisce le novità su scaglioni e detrazioni da lavoro dipendente e carichi familiari
Con la pubblicazione delle bozze dei modelli di dichiarazione dei redditi per il periodo d’imposta 2025 viene delineata la campagna dichiarativa che porterà i contribuenti, e i loro consulenti, alla presentazione telematica del modello Persone fisiche il 2 novembre 2026, perché il 31 ottobre cade di sabato.
Sono molte le novità che impattano sul fascicolo 1 del modello Redditi...