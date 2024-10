Regime agevolato per bar dell’oratorio e sale parrocchiali

La sussistenza del requisito oggettivo, ai fini della mini-Ires, è condizionato da vari fattori, tra quali, la categoria di appartenenza dell’ente ad una delle forme giuridiche indicate nel citato articolo 6 (enti di assistenza e/o beneficenza) nonché la tipologia dell’attività svolta (commerciale o non commerciale ma differente da quella istituzionale). Ciò significa, che potrebbe non essere coerente agevolare un’attività commerciale, priva di finalità aggregativa (pensiamo ad un bar interno), in...

