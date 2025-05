Regime forfettario, ecco i calcoli di convenienza: rilevante anche il codice Ateco

La reale convenienza del regime non può essere valutata in modo astratto ma deve tener conto di molteplici fattori, primo fra tutti il codice Ateco adottato, tenuto anche degli aggiornamenti entrati recentemente in vigore. Il coefficiente di redditività incide direttamente sulla base imponibile e può determinare differenze sostanziali nel carico fiscale. Attraverso un’analisi comparativa condotta con il supporto del tool “Convenienza del regime forfettrio 2025”, si evidenzia come, a parità di ricavi, l’applicazione del regime possa produrre effetti molto diversi a seconda dell’attività svolta.