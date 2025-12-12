Regime di franchigia Iva, la precisazione sull’assegnazione del suffisso “EX”
Mentre il decreto legislativo 180 del 13 novembre 2024 ha introdotto nel nostro ordinamento tributario le norme sul regime di franchigia transnazionale ai fini Iva, disciplinandolo all’interno del Titolo V-ter del Dpr 633/1972, con provvedimento del Direttore dell’agenzia delle Entrate del 4 dicembre 2025 sono state apportate modifiche al provvedimento del 30 dicembre 2024, attuativo delle disposizioni introdotte dal citato Dlgs 180/2024.
L’ambito soggettivo
Il decreto legislativo 180 del 13 novembre 2024, entrato...