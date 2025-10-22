Regime premiale solo con dati corretti e completi nel modello Isa
Qualora il raggiungimento di una premialità sia l’effetto della dichiarazione di dati incompleti o inesatti non si può ritenere legittimo il godimento di un beneficio
Quanto asserito dall’istante non è condivisibile. In via preliminare, si rileva che l’articolo 9-bis del Dl 50/2017 ha introdotto gli indici sintetici di affidabilità fiscale per esercenti attività d’impresa, arti o professioni. In ragione del diverso "livello di affidabilità fiscale" del contribuente, possono essere riconosciuti determinati benefici, tra cui la riduzione di almeno un anno dei termini di decadenza dal potere di accertamento. In particolare, al raggiungimento dei punteggi di affidabilità...