Regime speciale, ordinario e di esonero: acconto Iva a tre vie per gli agricoltori

Il prossimo 27 dicembre le imprese agricole, così come gli altri soggetti passivi Iva, sono chiamate al versamento dell’acconto Iva, con la sola esclusione degli agricoltori che operano in regime di esonero ai sensi del comma 6 dell’articolo 34 del Dpr 633/1972.

Le regole generali

L’obbligo di versamento dell’acconto riguarda, in generale, tutti i contribuenti Iva, con eccezione di coloro i quali non sono tenuti a effettuare le liquidazioni periodiche, mensili o trimestrali, e di coloro che non dispongono dei dati su...