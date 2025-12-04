Regime transfrontaliero di franchigia Iva, i 35 giorni scattano dalla comunicazione all’Agenzia
Il provvedimento 551770/2025 chiarisce che la decorrenza non parte dall’invio da parte delle Entrate agli Stati membri di esonero
Per il regime speciale transfrontaliero di franchigia Iva cambiano i tempi per l’attribuzione del numero individuale di identificazione che fa scattare l’agevolazione per i contribuenti. In particolare, con il provvedimento delle Entrate 551770 del 4 dicembre 2025 viene stabilito che i termini di 35 giorni (articolo 70-noveiesdecies del Dpr 633/72) decorrono dalla data di ricevimento delle comunicazione preventiva trasmessa dagli operatori all’Agenzia e non più dall’invio della stessa da parte dell...
La global minimum tax mette alla prova i gruppi con la dichiarazione
di Fabio Giordano, comitato tecnico AssoSoftware