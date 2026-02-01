Registratori e Pos abbinati: disallineamenti inevitabili

Dal 1° gennaio 2026 scatta una doppia sanzione per gli esercenti che non provvedono ad abbinare il Pos con i registratori telematici o Server RT. Questo abbinamento, in base al provvedimento del direttore delle Entrate n. 424470 del 31 ottobre 2025, non sarà fisico, ma logico, e sarà possibile attraverso una procedura informatica sul sito della stessa Agenzia.

Lo scopo dell’abbinamento è consentire al Fisco, giornalmente, di incrociare i dati dei pagamenti elettronici con i dati relativi alla certificazione...