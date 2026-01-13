Registro al 3% per liquidare il professionista uscente
L’indennizzo per chi lascia lo studio associato con accordo via Pec
Imposta di registro al 3 per cento per l’accordo con il quale si liquida il professionista associato a uno studio professionale in occasione della sua fuoriuscita per raggiunti limiti di età: è quanto afferma l’agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 3 del 13 gennaio 2026. Nello stesso documento l’Amministrazione finanziaria precisa, tuttavia, che qualora l’accordo sia redatto in forma scritta ma concluso per corrispondenza, la tassazione proporzionale si applica solo in caso d’uso oppure...