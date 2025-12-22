Rendicontazione di sostenibilità, richiesta di abilitazione anche dopo il 31 dicembre 2025
È però necessario che il revisore sia iscritto al Registro entro il 1° gennaio 2026 e abbia conseguito i cinque crediti formativi obbligatori nel biennio 2024-2025
L’iter di abilitazione delle persone fisiche all’attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità dal 1° ottobre è entrato nella fase 2 a seguito della pubblicazione della determina del Ragioniere Generale dello Stato del 25 settembre 2025.
La fase 2 consente ai revisori legali di presentare l’istanza di abilitazione una volta conseguiti almeno cinque crediti formativi nelle materie caratterizzanti la rendicontazione e l’attestazione della sostenibilità conseguiti nel...