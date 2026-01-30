Rentri, conservazione entro il 31 gennaio 2027
Termine ultimo per l’archiviazione elettronica del registro di carico e scarico. Gli operatori possono comunque anticipare la scadenza
Dubbi degli operatori circa i termini di conservazione elettronica dei registri di carico e scarico vidimati dal sistema Rentri nel corso del 2025. La confusione e l’incertezza sembrano derivare da quelle che risultano essere indicazioni alternative, ma tutte egualmente valide, rese da fornitori dei relativi servizi di conservazione, consulenti ambientali ed associazioni di categoria.
Il primo termine utile suggerito sarebbe quello del 31 gennaio 2026, e cioè la scadenza del primo mese successivo ...