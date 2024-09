Resi sulle vendite gestiti con due sottoconti

L’introduzione a partire dal 1° gennaio 2024 del nuovo principio Oic 34 relativo ai ricavi impone alcune considerazioni, nella logica di fine anno, per i bilanci al 31 dicembre 2024 (per i soggetti solari) per cui le imprese a breve inizieranno a fare le prime valutazioni. Una tematica che ha sempre destato attenzione è quella relativa ai resi sulle vendite, per le implicazioni contabili e fiscali che essa comporta. Vediamone l’impatto alla luce del nuovo principio contabile.

Ricordiamo che in base...