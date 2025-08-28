Resi su vendite, rientro dei beni solo nello stato patrimoniale
Con la riapertura dei conti le poste non transitano di nuovo a conto economico. Gli effetti del Dm sull’Oic 34 per individuare la rilevanza fiscale dei costi da dedurre
Il nuovo Oic 34 sui ricavi disciplina in maniera puntuale le vendite di beni e di servizi ed è stato accompagnato anche dal Dm Economia in materia del 27 giugno 2025 che in molti casi conferma la logica della derivazione dal bilancio, fornendo poi un utile riferimento per la gestione delle situazioni disallineate.
Aspetti contabili
Il principio contabile tratta i corrispettivi variabili (paragrafi 14 e 15) fra cui i resi che riguardano massicciamente le imprese commerciali. Per essi il principio (paragrafi 26-30) distingue...