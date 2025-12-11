Restare al comando dell’algoritmo: costi, rischi e doveri dei professionisti nell’era dell’IA

L’intelligenza artificiale è ormai entrata in modo irreversibile nel mondo delle professioni. Non si tratta più di domandarsi se l’Ai verrà utilizzata, ma come, da chi e a quali condizioni di rischio e responsabilità. L’Ai costituirà una componente strutturale del lavoro dell’avvocato, del commercialista o del consulente del lavoro e il suo impiego non è neutro, ma carico di implicazioni etiche, deontologiche, economiche e geopolitiche.

La professione legale, ad esempio, storicamente abituata...