Reverse charge interno, l’integrazione manuale vuole la stampa della fattura

La domanda Nel caso di ricevimento di una fattura ad esempio per la manutenzione della caldaia ex articolo 17, comma 6, lettera a-ter quindi con reverse charge interno si chiede se si opta per l'integrazione della fattura manuale, in alternativa alla trasmissione all’agenzia delle Entrate con tipo documento TD16, è obbligatorio fotocopiare la fattura da inserire nel registro vendite e scrivere manualmente sul documento l’Iva integrata?

R. I. - Torino

Nel caso descritto, se si opta per l'integrazione manuale permane l'obbligo di inserire manualmente sul documento i dati dell’aliquota e della relativa imposta, così come previsto dall’articolo 17, comma 5, del Dpr 633/72. Infatti, le disposizioni di cui al citato articolo 17, comma 5, trovano applicazione anche nel caso di ricezione di fatture emesse per servizi di manutenzioni caldaie, per cui si applica il reverse charge, ai sensi dell'articolo 17, comma 6, lettera a) ter del decreto Iva. Per ...