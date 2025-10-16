Reverse charge “logistica” e modello F24

L’articolo 17, comma 6, lettera a-quinquies), del DPR n. 633 del 1972, stabilisce che il meccanismo del reverse charge trovi applicazione anche per le prestazioni rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione di merci e prestazione di servizi di logistica. Tenuto conto che la piena operatività della citata disposizione è condizionata al rilascio di apposita autorizzazione da parte del Consiglio dell’Unione europea e che nel frattempo le parti possono optare, tramite...

Continua a leggere NT+ Fisco Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sull’attualità fiscale

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Tutti gli approfondimenti della Settimana Fiscale

Perché abbonarsi