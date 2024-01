Revisori degli enti locali, i commercialisti aggiornano la check-list «appalti»

Con l’arrivo del nuovo Codice appalti (Dlg 36/2023), che dal 1° luglio ha preso il posto del Dlgs 50/2016, i commercialisti hanno aggiornato i documenti a supporto dell’attività dei revisori degli enti locali. Il Cndcec ha messo a punto nuove check-list e un modello di verbale in materia di contrattualistica degli enti pubblici e di affidamento di lavori, servizi e forniture che tengono conto, appunto, delle novità del Codice. Naturalmente il Consiglio precisa in una nota che questi documenti non...

Continua a leggere NT+ Fisco Prova 1 mese a 9,90 € Procedi per attivare l’offerta

Vedi altre offerte Ottieni subito Aggiornamenti sull’attualità fiscale

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Tutti gli approfondimenti della Settimana Fiscale

Perché abbonarsi