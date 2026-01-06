Revisori legali, conto alla rovescia per il contributo annuale
Entro il 31 gennaio il pagamento. A rischio la permanenza nel Registro in caso di omissioni
Entro il 31 gennaio 2026 i revisori legali iscritti nell’elenco tenuto dal ministero dell’Economia e delle Finanze dovranno versare, per l’iscrizione per l’anno 2026, l’importo uguale all’anno precedente di euro 57,00: i revisori della sostenibilità, abilitati nel corso del 2025, non devono predisporre versamenti aggiuntivi. Particolare attenzione va posta sulle conseguenze dell’omesso versamento del contributo annuale dovuto che, si ricorda, non è frazionabile in rapporto alla durata di iscrizione...