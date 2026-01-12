Revoca amministratori, la composizione non limita l’assemblea
I giudici ribadiscono il carattere speciale della misura cautelare
Non di rado, nel corso della gestione dell’impresa in stato di crisi si verificano forti contrapposizioni tra organo gestorio e compagine sociale. Contrapposizioni che, talvolta, trovano soluzione con approcci degni della migliore ingegneria giuridica, attesa anche la fluidità degli strumenti messi a disposizione dal legislatore.
Di recente, il Tribunale di Genova (ordinanza 2 dicembre 2025) ha nuovamente affrontato il tema della sospensione del potere dell’assemblea di revocare gli amministratori...