Riacquisto “Prima casa” dopo l’anno, niente credito d’imposta
Tenuto conto che la legge di bilancio 2025 ha allungato il periodo di tempo per l’alienazione postuma della prima casa pre-posseduta, al fine di non perdere il beneficio prima casa su quella di nuovo acquisto, l’Agenzia delle entrate, con la risposta ad interpello n. 297 del 26 novembre 2025, ha fornito ulteriori chiarimenti in merito all’utilizzo del credito d’imposta maturato dal soggetto che, venduta la prima casa, ne acquista un’altra successivamente.
L’agevolazione prima casa
La legge di bilancio 2025, n. 207 del...