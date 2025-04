Ricerca e sviluppo, dal 2020 bonus escluso nei contratti con soggetti esteri

La domanda Ai fini del credito d’imposta ricerca e sviluppo, legge 160/2019, è possibile includere le spese sostenute da una filiale italiana per attività di R&S svolte su commissione e per conto della casa madre estera, anche nel caso in cui tali spese vengano successivamente rifatturate alla stessa?G. F. - Varese

Il credito d’imposta per ricerca e sviluppo è disciplinato dall’articolo 1, commi 198-209, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di Bilancio 2020). In particolare, possono accedere al credito d’imposta, ai sensi del comma 199, tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell...