Ricerca e Sviluppo, scambio di informazioni sulle certificazioni tra Mimit e agenzia delle Entrate

Visto che con Dpcm del 15 settembre 2023 è stato istituito l’albo dei certificatori che sono abilitati al rilascio delle certificazioni dell’attività agevolata di ricerca e sviluppo, con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy del 22 luglio 2025 sono state disciplinate le modalità, i termini e gli adempimenti per lo scambio di comunicazioni, informazioni e segnalazioni tra tale Ministero e l’agenzia delle Entrate, ai fini delle attività di vigilanza e di controllo delle certificazioni...

Continua a leggere NT+ Fisco Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sull’attualità fiscale

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Tutti gli approfondimenti della Settimana Fiscale

Perché abbonarsi