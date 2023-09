Ricerca, ok al bollino per evitare contestazioni sui crediti d’imposta di Carmine Fotina









Si sblocca, dopo un lunghissimo stallo, la certificazione per il credito d’imposta sugli investimenti in ricerca, sviluppo e innovazione con la firma del Dpcm di attuazione su proposta del ministero delle Imprese e del made in Italy (Mimit) di concerto con quello dell’Economia (il termine previsto, anche se non perentorio, era il 22 luglio 2022). Vengono fissate le regole che le imprese devono seguire per rivolgersi, su base volontaria, a un ente certificatore accreditato a rilasciare il “bollino...