Riclassamento annullato, inutilizzabili le prove in pdf senza conformità
L’omessa attestazione rende inammissibili i documenti prodotti
La mancata attestazione di conformità dei documenti caricati sul Sigit in formato .pdf, dopo la scannerizzazione di quelli cartacei detenuti dal difensore o dal funzionario, conduce all’inutilizzabilità del documento. In aderenza ad un’interpretazione letterale dell’articolo 25-bis, comma 5-bis del Dlgs 546/92, le parti devono attestare in giudizio la conformità dei documenti prodotti alla copia da loro detenuta e il giudice non può tenere conto dei documenti che ne sono privi.
Sono queste le lapidarie...
Correlati
Corte di Giustizia Tributaria