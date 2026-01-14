Ricorso al Tar sull’accesso negato al fascicolo
La conoscibilità non può essere estesa anche agli atti su soggetti terzi sebbene collegati
Spetta al giudice amministrativo decidere sull’impugnazione del diniego all’accesso agli atti del fascicolo tributario a prescindere che al giudice tributario sia devoluto il sindacato sui vizi del provvedimento finale derivanti, tra l’altro, anche dalla violazione delle norme sulla partecipazione del contribuente. L’accesso endoprocedimentale previsto dall’articolo 6-bis della legge 212/2000 (Statuto del contribuente) riguarda esclusivamente gli atti del fascicolo utilizzati dall’amministrazione...
