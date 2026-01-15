Riduzione Imu non dichiarata al Comune, sanabili gli anni 2022 e 2023 con 50 euro di sanzione

La domanda

Ho fruito della riduzione 50% Imu per un immobile concesso in comodato a mia figlia nel 2020, ma ho dimenticato di comunicarlo al Comune tramite l’invio della dichiarazione Imu. Ora il Comune mi ha mandato gli accertamenti per gli anni 2020 e 2021 per il recupero della minore imposta versata che ho pagato. Vi chiedo: se per gli anni 2022, 2023 e 2024 per i quali non ho ancora ricevuto accertamenti e per i quali ho pagato l’Imu al 50%. C’è modo di sanare il mancato adempimento? Si potrebbe sostenere che l’omissione della dichiarazione si traduca in una violazione formale, cui conseguirebbe l’applicazione della sanzione di 50 euro? C. D. - Bologna