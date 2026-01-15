Riduzione Imu non dichiarata al Comune, sanabili gli anni 2022 e 2023 con 50 euro di sanzione
Per l’anno 2024 la dichiarazione doveva essere presentata entro il 30 giugno 2025 e non è più ravvedibile date le modifiche introdotte dal Dlgs 87/2024
Va premesso che il quadro normativo di riferimento è cambiato con il Dlgs 87/2024, con il quale è stato parzialmente riscritto l’articolo 13 del Dlgs 472/1997. Il nuovo ravvedimento trova applicazione dalle violazione commesse dal primo settembre 2024. Prima delle modifiche recate dal Dlgs 87/2024 il dubbio circa la possibilità di effettuare il ravvedimento oltre i 90 giorni dalla scadenza prevista per la presentazione della dichiarazione è stato risolto dal Dipartimento delle finanze con una risposta...