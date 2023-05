Riforma fiscale e imprese, focus sulle novità nel convegno oggi a Roma









Confronto a tutto campo su delega fiscale e novità per le imprese in programma giovedì 13 aprile a Roma.

L’occasione la fornirà il convegno sul tema «Riforma fiscale: prospettive di attuazione. Cosa cambia per le imprese» organizzato dal Sole 24 Ore e da Deloitte. Il convegno si svolgerà dalle 9,30 alle 13,30 presso le Scuderie di Palazzo Altieri a Roma, in via Santo Stefano del Cacco 1.

L’evento può anche essere seguito direttamente online.

Al convegno parteciperanno il viceministro dell’Economia e delle Finanze, Maurizio Leo; il direttore generale delle Finanze, Giovanni Spalletta; il direttore dell’agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, e il presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, Elbano De Nuccio.

Le relazioni spazieranno dalla revisione dell’Ires al superamento dell’Irap, dalla revisione dell'Iva alle sanzioni, dai bilanci ai principi generali della riforma.

In questo modo si arriverà ad avere un quadro ampio degli interventi che il Governo ha in programma di realizzare nei prossimi mesi e che dovrebbero arrivare a breve all’esame della commissione Finazne della Camera, che partirà nei suoi lavori con una serie di audizioni.

Le relazioni in programma saranno tenute da Primo Ceppellini, partner STS Deloitte; Luca Miele, Of Counsel STS Deloitte e professore a contratto di diritto tributario a Roma TRE; Luca Bosco, partner STS Deloitte; Eugenio Della Valle, componente del «Deloitte Think Tank Committee» e ordinario di diritto tributario alla Sapienza; Giuseppe Melis, ordinario di diritto tributario alla Luiss; Gianfranco Ferranti, professore della Scuola Nazionale dell’Amministrazione, e Chiara Tomassetti, partner STS Deloitte.