Riforma penale, inappellabilità anche per omessa dichiarazione di Simone Lonati e Giovanni Negri









Ritorna l’inappellabilità del pm contro le assoluzioni. E tuttavia non per la generalità dei reati, ma solo per quelli soggetti a citazione diretta. Questo prevede il disegno di legge di riforma penale approvato giovedì sera dal Consiglio dei ministri, dove la limitazione dei reati inappellabili accompagnata dai limiti al potere di appello dell’imputato hanno fatto ritenere al ministero della Giustizia di muoversi secondo le indicazioni fornite dalla Corte costituzionale nel 2007, con la sentenza...