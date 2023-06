Riforma sport dilettanti ancora senza correzioni di Jessica Pettinacci e Gabriele Sepio









Per gli enti sportivi dilettantistici dal 1° luglio in arrivo le nuove regole probabilmente senze le correzioni in corso di definizione. Infatti, c’è il rischio che il decreto correttivo non arrivi per tempo, poiché non si è ancora concluso l’iter parlamentare dei pareri. E così, forse per qualche settimana, diventarenno operative le norme del decreto legislativo 36 e 39 del 2021.

Diverse le nuove disposizioni che attendono ancora una conferma definitiva come, ad esempio, l’ampliamento da 18 a 24 ...