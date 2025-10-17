Rimanenze da produzioni congiunte: forme tecniche, tipologie di output e criteri di valutazione

Nelle produzioni congiunte, i costi comuni fino allo splitoff si ripartiscono tra le rimanenze con il metodo Vnr: si calcolano i Vnr dei singoli prodotti, le relative percentuali sul totale e si imputa il costo congiunto
Il fenomeno delle produzioni congiunte pone non pochi problemi in sede di valutazione delle rimanenze di magazzino.
Le possibili forme di congiunzione tecnica sono tre:
- da materie;
- da processo;
- da fase.
La congiunzione tecnica da materie deriva dal fatto che, da una stessa materia prima, di necessità, si ottengono due o più risultati produttivi distinti.
La congiunzione tecnica da materie è tipica, per esempio, delle seguenti attività produttive:
- agricoltura (paglia e frumento);
- spremitura (olio e sanse);
- molitura (farina e crusca);
- raffinazione (benzina e gasolio);
- macellazione (differenti parti commestibili e residui);
- estrazione (argento e rame dalla stessa miniera);
- imprese casearie.
La congiunzione tecnica da materie è caratterizzata, in genere, da rapporti tecnici...
