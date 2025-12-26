Rinnovi dei contratti di lavoro, aumenti con imposta del 5%

Nel disegno di legge di Bilancio per l’anno 2026 prende corpo una forma di detassazione che voci di corridoio avevano già anticipato. Si tratta della possibilità, introdotta dal comma 7, dell’articolo 1, di alleggerire il prelievo fiscale sugli aumenti previsti dai rinnovi dei contratti di lavoro. La via seguita è quella di sostituire l’irpef, nonché le addizionali regionali e comunali con un’imposta sostituiva del 5 per cento. Le somme su cui i lavoratori potranno beneficiare della tassazione agevolata...

Continua a leggere NT+ Fisco Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sull’attualità fiscale

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Tutti gli approfondimenti della Settimana Fiscale

Perché abbonarsi