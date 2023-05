Rinuncia al contante, la sanzione dimezzata è operativa dopo le dichiarazioni dei redditi e Iva Rosanna Acierno

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







La domanda Un soggetto nel corso del 2022 ha appurato di avere i requisiti per godere dell’agevolazione ex articolo 2 36-vicies ter, Dl 138/2011, pertanto nei modelli Iva 23 e Redditi 23 barra le apposite caselle. Da quando deve intendersi operativa la riduzione delle sanzioni? Solo dopo la presentazione dei modelli? A decorre dalle eventuali sanzioni riguardanti l’anno oggetto di dichiarazione (il 2022)?

D. G. - Brescia

L’articolo 2, comma 36-vicies ter del Dl 138/2011 prevede che le sanzioni di cui agli articoli 1 (dichiarazione infedele ai fini delle imposte sui redditi), 5 (dichiarazione infedele ai fini Iva, irregolarità sulle dichiarazioni di inizio e fine attività) e 6 del Dlgs 471/97 (violazioni su fatturazioni e registrazioni) sono ridotte alla metà per gli imprenditori ed esercenti arti e professioni con ricavi e compensi dichiarati non superiori a 5 milioni di euro che evitano, per tutte le transazioni...