Risarcimento per attività extramoenia illecita: ritenute non rimborsabili

Per poter stabilire se, sulla restituzione al datore di lavoro delle somme indebitamente percepite, spetti il rimborso della ritenuta, occorre guardare al titolo in base al quale la restituzione è avvenuta; qualora si tratti di emolumenti, anche la ritenuta va rimborsata, ma in caso contrario non spetta alcun rimborso.

La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecco con sentenza 120/1/2024 depositata lo scorso 16 settembre (presidente e relatore Catalano) ha negato a un medico ospedaliero...