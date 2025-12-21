Riscossione, la lunga coda delle proroghe da Covid-19
I differimenti della disciplina emergenziale sono ancora operativi, seppur intricati
In materia di riscossione, le proroghe della disciplina emergenziale Covid sono in parte ancora operative, sebbene le regole di riferimento siano davvero molto complicate da decifrare. A monte di tutto vi è l’articolo 68 del Dl 18/2020, che ha disposto una sospensione generalizzata dei pagamenti all’agente della riscossione, per tutto il periodo dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021.
Il quadro normativo
Oltre a stabilire la sospensione, l’articolo 68 del ...