Riserve nell’imponibile Ires e Irap se l’opzione non viene esercitata
Le poste iscritte per mancata conversione concorrono in misura pari ai costi dedotti
Il trattamento contabile di un prestito obbligazionario convertibile emesso da un soggetto Ias/Ifrs adopter assume rilevanza anche ai fini Ires, in conformità al principio di derivazione rafforzata ex articolo 83 del Tuir.
In particolare, gli «interessi passivi sostanziali» imputati a conto economico in applicazione del criterio del costo ammortizzato, lungo la durata del prestito obbligazionario – in misura pari a quelli che sarebbero stati contabilizzati in presenza di un prestito non assistito ...