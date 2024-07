Risparmio d’imposta con la tassa piatta sulla differenza di reddito

Lavori in corso per rendere il concordato preventivo più attrattivo per imprese e professionisti. Le ipotesi di lavoro su cui si sta cercando un’intesa prevedono importanti e vantaggiose modifiche legate all’introduzione di un regime opzionale di imposizione sostitutiva sul reddito incrementale concordato con l’Erario.

In pratica per i periodi d’imposta interessati dal concordato (2024-2025) i contribuenti dovrebbero poter optare per l’applicazione di un’imposta sostitutiva determinata su una base...