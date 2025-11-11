Ristrutturazione dei debiti sulla sfera privata del fideiussore

Il fideiussore può essere considerato “consumatore”, e può quindi avvalersi dell’istituto della ristrutturazione dei debiti disciplinato dagli articoli 67-73 del Codice della crisi, solo se ha stipulato il contratto di garanzia nell’ambito della propria sfera privata, per finalità estranee a un’attività d’impresa o professionale, nel senso che la fideiussione rilasciata non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento. È quanto emerge dalla...

