Partecipazioni, la rivalutazione a regime mette sotto esame importi versati dai soci e movimenti successivi

Buone notizie per le operazioni di M&A (Mergers and acquisitions) arrivano dal Ddl di bilancio 2025 trasmesso in Parlamento (si veda il precedente articolo «Partecipazioni e terreni: rivalutazione a regime con sostitutiva del 16%»). Il testo del Ddl punta a intridurre infatti, per la prima volta in maniera stabile, la possibilità di rideterminare il costo o valore d’acquisto delle partecipazioni e dei terreni, originariamente prevista dall’articolo 5 della legge 448/2001 e più volte oggetto di proroga...

