Rottamazione 5, chi ha liti in corso può rinviare la scelta a settembre

Per i contenziosi sui carichi definibili è decisivo il timing per la seconda rata. In caso di quota omessa la corresponsione seguente va a coprire quella scaduta

Luigi Lovecchio

In caso di omesso pagamento di una rata della rottamazione quinquies, il versamento successivo sarà imputato alla rata scaduta e così via a seguire. Ne deriva che si ha tempo fino a settembre per decidere se abbandonare eventuali contenziosi in corso che abbiano ad oggetto i carichi definibili.

Le Faq dell’agenzia delle Entrate-Riscossione (Ader) impattano anche sugli intrecci tra definizione agevolata e contenziosi in corso. La disciplina della quinta edizione della sanatoria delineata nella legge...

