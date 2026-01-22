Rottamazione 5, decadenza dalla seconda rata non pagata
L’ammissione alla nuova definizione agevolata per i decaduti della quater al 30 settembre 2025 opera esclusivamente entro i limiti dell’ambito applicativo stabilito dalla manovra 2026
Si decade dalla rottamazione quinquies dalla seconda rata non pagata. È uno degli aspetti chiariti dagli esperti dell’agenzia delle Entrate Riscossione (Ader) che hanno partecipato al forum online «Forum lavoro/fiscale» organizzato dalla fondazione studi Consulenti del lavoro nel pomeriggio di giovedì 22 gennaio. È stato sottolineato che la mancata corresponsione della seconda rata alla scadenza comporta la decadenza dal piano di rateizzazione, non essendo ammessa alcuna tolleranza di cinque giorni...
Correlati
Studio Associato CMNPSistema Frizzera