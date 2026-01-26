Rottamazione 5, ecco chi (e come) può sfruttare la nuova definizione agevolata
Dalla domanda (solo online) entro il 30 aprile alla possibilità di pagamenti fino a 54 rate bimestrali: tutte le novità da conoscere sulla nuova sanatoria delle cartelle
Dopo una lunga attesa, la quinta edizione della rottamazione dei carichi affidati all’agente della Riscossione è approdata, con la legge di Bilancio 2026 (legge 199/2025) sulla «Gazzetta Ufficiale» del 30 dicembre scorso. I contribuenti che decideranno di aderire alla nuova iniziativa avranno la possibilità di estinguere il proprio debito, senza corrispondere interessi e sanzioni, interessi di mora e aggio. La misura si muove nel solco delle precedenti edizioni, introducendo tuttavia alcune rilevanti novità. Con le 19 Faq e le istruzioni per la richiesta di adesione, datate 20 gennaio, il quadro della nuova definizione agevolata è completo e operativo. Di seguito i principali articoli pubblicati su NT+ Fisco.
