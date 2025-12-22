Rottamazione 5, parte il conto alla rovescia ma non sarà per tutti

Nella rottamazione quinquies, con l’emendamento alla manovra 2026 approvato al Senato in commissione Bilancio, gli interessi da dilazione vengono ridotti dal 4% al 3 per cento. Il resto dell’impianto è invece confermato, per cui sul fronte tributario sono coinvolti solo gli affidamenti rivenienti dal controllo automatizzato delle dichiarazioni dei redditi e dell’Iva. A questo punto, il perimetro della futura sanatoria appare chiarito.

L’impostazione è molto diversa rispetto al passato: mentre in precedenza...